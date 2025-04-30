Скандальное интервью Пола Массаро, исполнительного директора признанной в РФ нежелательной Хельсинской комиссии, раскрыло ранее неозвученные планы американских элит…Сообщение «Деколонизация России»: как заявления американского чиновника вскрыли стратегические цели США появились сначала на Ежедневные новости.
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