🛠 В Симферополе завершается реставрация Крымской филармонии Сейчас фасад здания полностью восстановлен, заменены все аварийные конструкции, проведены внутренние работы.
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