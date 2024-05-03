Священник объяснил, в какие цвета можно красить яйца на Пасху, а в какие нельзя

Православная церковь не ограничивает фантазию прихожан, однако даёт некоторые рекомендации.Русская Православная Церковь считает наиболее подходящими цветами для пасхальных яиц ярко-красный, бордовый и оранжевый, но при этом не запрещает использовать и другие цвета, однако предостерегает от использования тёмных оттенков.
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