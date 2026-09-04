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"Это безрассудство": премьер Болгарии осудил военную поддержку Киева

"Это безрассудство": премьер Болгарии осудил военную поддержку Киева

Поставки европейского дальнобойного оружия Украине для ударов по территории России безрассудны и ведут к эскалации.

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