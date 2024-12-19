Тематический пресс-тур на «Городскую ферму» на ВДНХ

фото: ИЦПМ Предлагаем Вам ознакомиться с итогами пресс-тура на «Городскую ферму» на ВДНХ Журналисты смогли познакомиться с новогодней программой площадки и планами Главной выставки страны на предновогодние праздники.
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