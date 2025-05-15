Когда температура в Москве вернется к норме, рассказал Вильфанд

Температурный фон, соответствующий майской норме, прогнозируется в Московском регионе с пятницы, 16 мая 2025 года, показатель будет достигать +20°C, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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