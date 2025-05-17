Разумный компромисс. Главное на утро 17 мая

Западные СМИ продолжают делиться "деталями" переговоров между Украиной и Россией в СтамбулеАгентство Bloomberg сообщило о требованиях, которые российская делегация якобы выдвигала украинской во время переговоров в Стамбуле.
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