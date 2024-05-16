Путин и Си Цзиньпин приняли заявление об углублении партнерства

Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин после переговоров приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
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