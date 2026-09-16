Мария Захарова осудила демонтаж памятников на Западе

Мария Захарова осудила снос памятников на Западе, заявив о недопустимости дискриминации в России. Свое заявление она сделала на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, который проходит с 11 по 17 сентября с участием делегатов из 191 страны.
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