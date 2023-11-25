В Ростовской области спасатели выручили из беды 100-килограммовую бабушку

Из-за повреждённой ноги пожилая женщина не могла самостоятельно дойти до машины скорой помощи.В Ростовской области пожилая женщина повредила ногу и не смогла самостоятельно передвигаться, чтобы добраться до автомобиля бригады медиков скорой помощи.
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