Власти ЯНАО назвали тех, кто скоро переедет из аварийных домов

В этом году на Ямале новоселье справят те, чье жилье признано аварийным до января 2017 года. Меры по расселению северян из ветхих домов обсуждались в ходе селекторного совещания заместителя губернатора ЯНАО Александра Емельянова с директором окружного департамента строительства Сергеем Власенко и руководителями подведомственных учреждений.
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