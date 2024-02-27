Власти ЯНАО назвали тех, кто скоро переедет из аварийных домов

В этом году на Ямале новоселье справят те, чье жилье признано аварийным до января 2017 года. Меры по расселению северян из ветхих домов обсуждались в ходе селекторного совещания заместителя губернатора ЯНАО Александра Емельянова с директором окружного департамента строительства Сергеем Власенко и руководителями подведомственных учреждений.