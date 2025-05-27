Глава Дмитровского округа Иван Курданин рассказал о развитии спорта и туризма

С какими неожиданными вызовами приходится сталкиваться руководителю округа? Что нужно делать для развития спорта и туризма? Как сохранить историю своей малой родины? Как представителям власти решать актуальные вопросы совместно с жителями? Об этом «Аргументам недели» рассказал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.
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