В Канаде разговоры Трампа об аннексии страны назвали отвлекающим маневром

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что разговоры избранного президента США Дональда Трампа о возможной аннексии Канады были отвлекающим маневром, призванным отвлечь людей от последствий предложенных им тарифов.
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