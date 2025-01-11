Командир Пресс: под Курском группа РЭБ «Ахмата» вступила в бой с ВСУ

Командир сводной артиллерийской группы с позывным Пресс сообщил РИА Новости, что группа РЭБ спецназа «Ахмат» группировки войск «Север» вступила в стрелковый бой во время попытки контрнаступления ВСУ на хутор Бердин Курской области.
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