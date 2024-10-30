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Порошенко в Раде заявил о недостаточных расходах на оборону и армию Украины

Порошенко в Раде заявил о недостаточных расходах на оборону и армию Украины

Депутат украинской Рады Петр Порошенко заявил о недостаточных расходах на оборону и армию Украины. Во время выступления на заседании Верховной рады Украины по бюджету страны бывший украинский президент указал, что бюджет государства, которое находится в состоянии военного времени, должен иметь один приоритет — оборона государства, финансирование вооруженных сил и защита финансирования оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

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