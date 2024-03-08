Новая жизнь Насти Ивлеевой — в мемах

В последние месяцы жизнь Насти Ивлеевой сильно изменилась: благодаря "голой" вечеринке её медийность вышла на совершенно новый уровень, и о ней заговорили не только в соцсетях, но и в правительстве — кто такая Ивлеева, теперь знает даже Владимир Путин.