Ученые обнаружили антитело, способное уничтожать все штаммы коронавируса

Открытие поможет изготовить универсальную вакцину.Группа исследователей из Северо-Восточного университета, Университета Райса и Йельского университета открыло антитело CV3-25, которое может обеспечить защиту от всех существующих и будущих штаммов коронавируса SARS-CoV-2.
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