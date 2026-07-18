Памятник Мусе Джалилю в Омске: символ культурных связей Татарстана и Омской области

Раис Татарстана Рустам Минниханов находится в Омске с рабочей поездкой. Вместе с губернатором Омской области Виталием Хоценко он принял участие в открытии памятника поэту и Герою Советского Союза Мусе Джалилю.
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