Миротворческие силы ООН призвали Израиль и «Хезболлах» к прекращению огня

ООН, в связи с обострением ситуации на ливано-израильской границе, призывает стороны конфликта немедленно прекратить огонь и вернуться к соблюдению договоренностей в рамках резолюции 1701 СБ ООН от 2006 года.
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