Субсидию на оплату ЖКУ могут оформить в Москве семьи участников СВО

Семьи участников СВО проконсультируют по оформлению субсидии на оплату ЖКУ Участники специальной военной операции (СВО) могут получить льготы, которые позволяют оплачивать только половину стоимости содержания жилья, аренды и взноса на капитальный ремонт.
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