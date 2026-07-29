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Дарманен: С 8 июня было посажено более 900 человек за изнасилование детей

Дарманен: С 8 июня было посажено более 900 человек за изнасилование детей

Исключительная мобилизация следственных органов на борьбу с сексуальным насилием против несовершеннолетних привела к значительному росту числа приговоренных к тюремному заключению за данный вид преступления, заявили в министерстве юстиции Франции, 29 июля пишет французская газета Sud Ouest.

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