Аналитики отметили растущий интерес розничных покупателей к токену XRP

Ripple (XRP) демонстрирует впечатляющий рост среди розничных инвесторов: активных адресов токена увеличилось на 490% с момента его минимума в 2022 году, в то время как активность биткоина выросла всего на 10% за тот же период, как показывают данные Glassnode, проанализированные AMBCrypto.