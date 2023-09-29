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Закон и Порядок

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Гурулёв призвал мобилизовать всех безработных и отправить в зону СВО

Гурулёв призвал мобилизовать всех безработных и отправить в зону СВО

"ДИРЕКТОР ТАНКОВОГО ЗАВОДА ЗВОНИТ В ОКОП": ВСЯ ПРАВДА О СВО ОТ ИЗВЕСТНОГО КОМАНДАРМА Депутат Госдумы, член комитета по обороне, военачальник Андрей Гурулёв командовал 58-й армией, недавно получившей звание Гвардейская.

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