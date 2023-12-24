В Астраханской области цены на щучью икру выросли на 50%

В Астраханской области щучья икра увеличилась в цене на 50% с начала 2023 года. Об этом пишет ТАСС. Глава Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий «Каспрыба» Андрей Маркин объяснил, что причиной стало резкое снижение объемов вылова щуки.