В Астраханской области цены на щучью икру выросли на 50%

В Астраханской области щучья икра увеличилась в цене на 50% с начала 2023 года. Об этом пишет ТАСС. Глава Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий «Каспрыба» Андрей Маркин объяснил, что причиной стало резкое снижение объемов вылова щуки.
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