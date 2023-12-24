Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 715 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergei Kakurskii
    Сборище либерастов там? А вшивая интелегенция была в России всегда- бабки тут -а дома в ЕвропеСпециалист Инстит...
  • Boris Borisov
    Пока у американцев есть сила -они в гробу видали чьи - либо завывания о собственных интересах и их отстаивании ! Госу...Сенатор Долгов на...
  • Василий
    Теерь верю, что старый дол-еб решил, что он сам глава верховного суда США - не надо так ошибаться - ведь и самого пос...Джо Байден разреш...

В Астраханской области цены на щучью икру выросли на 50%

В Астраханской области цены на щучью икру выросли на 50%

В Астраханской области щучья икра увеличилась в цене на 50% с начала 2023 года. Об этом пишет ТАСС. Глава Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий «Каспрыба» Андрей Маркин объяснил, что причиной стало резкое снижение объемов вылова щуки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх