Карелин и Котюков открыли молодежную смену "Навигаторы будущего"

Форум "ТИМ "Бирюса" под Красноярском объединил 400 молодых педагогов из 50 регионов. На открытии "Навигаторов будущего" выступили губернатор Михаил Котюков и сенатор Александр Карелин, обсуждая развитие воспитания и традиционных ценностей.
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