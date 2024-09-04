🪖ВСУшники решили поснимать ТикТок о том, как они укрылись в многоэтажке и вели там оборону. 🫡🇷🇺Но российским артиллеристам это не понравилось и они отправили ОФ подарочек точно к противнику.
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🪖ВСУшники решили поснимать ТикТок о том, как они укрылись в многоэтажке и вели там оборону. 🫡🇷🇺Но российским артиллеристам это не понравилось и они отправили ОФ подарочек точно к противнику.
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