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i24: сторонники ХАМАС проникли в общину Маген на юге Израиля

i24: сторонники ХАМАС проникли в общину Маген на юге Израиля

Сторонники движения ХАМАС проникли в общину Маген на юге Израиля, сообщает телеканал i24. «Новое проникновение в Израиль, сообщается о крупных перестрелках между ЦАХАЛ и палестинскими террористами в южном кибуце Маген», — говорится в сообщении.

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