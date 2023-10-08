i24: сторонники ХАМАС проникли в общину Маген на юге Израиля

Сторонники движения ХАМАС проникли в общину Маген на юге Израиля, сообщает телеканал i24. «Новое проникновение в Израиль, сообщается о крупных перестрелках между ЦАХАЛ и палестинскими террористами в южном кибуце Маген», — говорится в сообщении.