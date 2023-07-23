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В Думе оценили количество законопослушных россиян

В Думе оценили количество законопослушных россиян

Глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников не согласился с утверждением, что россияне предпочитают жить не по законам, а по понятиям.

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Комментарии
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Уя
Уфимцев я
Да нет, господи хороший Крашенинников не сказал главного: да, большинство в нашей стране законопослушные люди и мыслей о мошенничестве в особо крупных объемах их не может посещать по очень простой причине - они в массе своей &quot;отделены&quot; от этих самых вожделенных объектов собственности-недвижимости-финансовых потоков... Потому как все-все это с некоторых пор сосредоточено в руках &quot;власти на местах&quot;. И вот тут то следовало господину хорошему остановиться более подробно. Но, увы и ах! Корпоративная дисциплина помешала это сделать? Про незнание данного вопроса, проклятой этой проблемой - только ленивый не знает... сажают их тысячами, отстраняют от работы... а они - снова тут! И вновь ... &quot;трудятся&quot; на благо своего кармана! Ну кто у нас в стране про это не знает? Оказывается... господин Крашенинников!
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