В Думе оценили количество законопослушных россиян

Уя

Уфимцев я

Да нет, господи хороший Крашенинников не сказал главного: да, большинство в нашей стране законопослушные люди и мыслей о мошенничестве в особо крупных объемах их не может посещать по очень простой причине - они в массе своей "отделены" от этих самых вожделенных объектов собственности-недвижимости-финансовых потоков... Потому как все-все это с некоторых пор сосредоточено в руках "власти на местах". И вот тут то следовало господину хорошему остановиться более подробно. Но, увы и ах! Корпоративная дисциплина помешала это сделать? Про незнание данного вопроса, проклятой этой проблемой - только ленивый не знает... сажают их тысячами, отстраняют от работы... а они - снова тут! И вновь ... "трудятся" на благо своего кармана! Ну кто у нас в стране про это не знает? Оказывается... господин Крашенинников!