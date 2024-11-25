Политика как он...
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Политика как она есть

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В Польше задумались о последствиях войны с Россией после удара «Орешником»

В Польше задумались о последствиях войны с Россией после удара «Орешником»

Применение Россией гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник» в качестве ответной меры на решение Запада разрешить ВСУ наносить удары вглубь РФ привело к тому, что жители Польши задумались о тяжелых последствиях конфликта с Москвой, заявил польский журналист Майк Крупа.

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