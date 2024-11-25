В Польше задумались о последствиях войны с Россией после удара «Орешником»

Политика как она есть

Применение Россией гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник» в качестве ответной меры на решение Запада разрешить ВСУ наносить удары вглубь РФ привело к тому, что жители Польши задумались о тяжелых последствиях конфликта с Москвой, заявил польский журналист Майк Крупа.