В Польше задумались о последствиях войны с Россией после удара «Орешником»

Применение Россией гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник» в качестве ответной меры на решение Запада разрешить ВСУ наносить удары вглубь РФ привело к тому, что жители Польши задумались о тяжелых последствиях конфликта с Москвой, заявил польский журналист Майк Крупа.
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