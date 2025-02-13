Юрист объяснил изменение правил регистрации земельных участков с 1 марта

С 1 марта 2025 года в России вступают в силу новые требования к регистрации земельных участков, существенно изменяющие порядок оформления прав на недвижимость, напомнил в разговоре с RT генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.