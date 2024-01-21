Ramsmobile – белорусский вездеход для любителей комфорта и бездорожья

Купить интересный автомобиль – это мечта почти каждого российского мужчины. Возможно, что в странах ЕС водители относятся к машинам с пренебрежением – дескать, это средство передвижения, и не важно, как оно выглядит.
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