В Индии перекроют течение реки Инд в направлении Пакистана

Global Look Press/PPI Индийские власти приняли решение приостановить действие договора о водах реки Инд 1960 года, что означает прекращение подачи воды из этого потока в Пакистан, сообщило агентство ANI News со ссылкой на заявление МИД Индии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии