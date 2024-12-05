Meta обращается к атомной энергетике для обучения ИИ

Обучение искусственного интеллекта потребляет так много энергии - больше, чем может обеспечить существующая электросеть, - что компания Meta теперь активно ищет предложения от разработчиков атомной энергии, чтобы построить атомные электростанции для своей мечты об искусственном интеллекте.