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В Ливии заявили об успешном противостоянии России западным санкциям

В Ливии заявили об успешном противостоянии России западным санкциям

Высокий показатель валового внутреннего продукта России демонстрирует, как страна успешно противостоит многочисленным санкциям Запада, заявил министр инвестиций правительства на востоке Ливии Али ас-Саиди аль-Кайди.

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