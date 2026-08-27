Высокий показатель валового внутреннего продукта России демонстрирует, как страна успешно противостоит многочисленным санкциям Запада, заявил министр инвестиций правительства на востоке Ливии Али ас-Саиди аль-Кайди.
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