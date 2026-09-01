Антониу Гутерреш потребовал немедленного и полного прекращения огня на Украине, заявив, что это даст старт переговорам о долгосрочном мире в рамках Устава ООН.
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Полное и незамедлительное прекращение огня на Украине наступит сразу же, как только последняя бандер-овца возвернётся в свой семейный скотомогильник, откуда её выволокли западные фашисты. И когда тот же Гутерреш перестанет лизать задницу западным фашистам и потакать бандеросрани с высокой трибуны. В руках Гутерреша, если не всё, то очень многое, достаточно правдиво освещать происходящее.