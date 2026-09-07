Компания Dyson представила семь новых устройств с искусственным интеллектом

Компания Dyson (официальный сайт) расширяет линейку продуктов с искусственным интеллектом, поскольку все более искушенные китайские потребители и динамично развивающийся рынок бытовой техники повышают ожидания от инноваций.
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