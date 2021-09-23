В Петербурге девушка надышалась психотропного препарата и стала жертвой изнасилования

Шестнадцатилетнюю девушку изнасиловали в Невском районе Петербурга.По информации АН «Оперативное прикрытие», в период с 17 по 21 сентября девушка находилась в гостях в квартире дома 148 по улице Седова и якобы была в состоянии наркотического опьянения.