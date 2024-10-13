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Астрологи назвали главных счастливчиков конца осени 2024 среди знаков Зодиака по китайскому гороскопу

Астрологи назвали главных счастливчиков конца осени 2024 среди знаков Зодиака по китайскому гороскопу

Астрологи советуют для воплощения поставленных целей завершить все начатые ранее дела. Осень уже подходит к своему экватору и астрологи составили прогноз по китайскому гороскопу на вторую половину октября и ноябрь.

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