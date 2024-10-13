Астрологи назвали главных счастливчиков конца осени 2024 среди знаков Зодиака по китайскому гороскопу

Астрологи советуют для воплощения поставленных целей завершить все начатые ранее дела. Осень уже подходит к своему экватору и астрологи составили прогноз по китайскому гороскопу на вторую половину октября и ноябрь.
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