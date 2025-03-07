Как заработать на ненужных вещах в Новосибирске, рассказал юрист Габолаев

Важно знать правила продажи бывших в употреблении вещей, чтобы не потерять в доходах. Юрист Георгий Габолаев утверждает, что регистрация в качестве индивидуального предпринимателя не нужна при продаже старых вещей, которые были приобретены для личного пользования.
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