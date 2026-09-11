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Для снижения ставки нужна уверенность в снижении устойчивой инфляции - Набиуллина

Для снижения ставки нужна уверенность в снижении устойчивой инфляции - Набиуллина

Решение ЦБ сохранить ставку на уровне 14% связано с ускорением инфляции в летние месяцы, высокими инфляционными ожиданиями и влиянием роста цен на моторное топливо.

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