Врач раскрыла связь между плохим самочувствием и оторвавшимся тромбом

Резкая одышка, чувство нехватки воздуха, боли в грудной клетке и появление в мокроте прожилок крови могут быть первыми признаками оторвавшегося тромба, рассказала РИА «Новости» кандидат медицинских наук, врач-флеболог Елена Смирнова, сообщает PRIMPRESS.
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