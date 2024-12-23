OpenAI подарила неограниченный доступ к ИИ-генератору видео Sora, но не всем и не навсегда

В ходе своего 12-дневного мероприятия OpenAI Shipmas, на котором был также представлен генератор видео на базе искусственного интеллекта Sora, генеральный директор компании Сэм Альтман (Sam Altman) порадовал пользователей ChatGPT Plus, объявив о предоставлении неограниченного доступа к Sora на время праздников.