OpenAI подарила неограниченный доступ к ИИ-генератору видео Sora, но не всем и не навсегда

В ходе своего 12-дневного мероприятия OpenAI Shipmas, на котором был также представлен генератор видео на базе искусственного интеллекта Sora, генеральный директор компании Сэм Альтман (Sam Altman) порадовал пользователей ChatGPT Plus, объявив о предоставлении неограниченного доступа к Sora на время праздников.
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