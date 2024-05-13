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Вирусолог из Бельгии назвал потенциальных жертв пандемии "болезни Х"

Вирусолог из Бельгии назвал потенциальных жертв пандемии "болезни Х"

Учёный считает, что многочисленные прививки ослабили коллективный иммунитет человечества, а потому следующее глобальное заболевание ударит именно по вакцинированным.

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