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Царьград

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CAS не получал исков от русских фигуристов против ISU

CAS не получал исков от русских фигуристов против ISU

Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что не получал исков от русских фигуристов Камилы Валиевой и других на решение ISU о невыдаче нейтрального статуса.

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