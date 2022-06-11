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Что делать с смертниками-наемниками

Что делать с смертниками-наемниками

Итак, Британия бурлит, как котел с октябрьским элем, потому как случилось нечто такое, чего не случалось очень давно: двух граждан этой страны приговорили к смертной казни.

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