Что делать с смертниками-наемниками

Итак, Британия бурлит, как котел с октябрьским элем, потому как случилось нечто такое, чего не случалось очень давно: двух граждан этой страны приговорили к смертной казни.
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