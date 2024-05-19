Дерево и береста: каноэ на любой вкус

Канадский музей каноэ хранит более 600 каноэ, каяков и водных транспортных средств. Все вместе они охватывают всю страну от побережья до побережья, представляя многие из основных традиций водного транспорта Северной Америки и отчасти всего мира.
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