Италия 1530-1630. Часть 1

Разграбление Рима В предрассветные часы 6 мая 1527 года, после четырех часов ожесточенных боев, наемники-полиглоты, составлявшие армию императора Карла V, наконец, под прикрытием прорвались через слабое место в римских стенах к востоку от Ватикана.