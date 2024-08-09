Италия 1530-1630. Часть 1

Разграбление Рима В предрассветные часы 6 мая 1527 года, после четырех часов ожесточенных боев, наемники-полиглоты, составлявшие армию императора Карла V, наконец, под прикрытием прорвались через слабое место в римских стенах к востоку от Ватикана.
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