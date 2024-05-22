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Ростех

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Ростех представил на ЦИПР комплексную систему противодействия мощным кибератакам

Ростех представил на ЦИПР комплексную систему противодействия мощным кибератакам

Фото: Антон Тушин Компания «РТ-Информационная безопасность», входящая в Госкорпорацию Ростех, представляет на форуме ЦИПР-2024 полностью отечественную систему собственной разработки RT Protect EDR для обнаружения кибератак на конечных устройствах и автоматического противодействия.

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