Покупки в интернете 🛍 🧑🏻💻Товары и услуги через Интернет заказывает почти 60% россиян. Больше всего онлайн-покупок совершают интернет-пользователи от 25 до 29 лет.
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Покупки в интернете 🛍 🧑🏻💻Товары и услуги через Интернет заказывает почти 60% россиян. Больше всего онлайн-покупок совершают интернет-пользователи от 25 до 29 лет.