«Останавливают старость»: какие фрукты самые полезные для пожилых людей

Группа научных сотрудников Института биологических исследований Солка (Калифорния) установили, какие продукты препятствуют наступлению основных симптомов старости: упадку физических сил, нарушению артериального давления, снижению памяти.
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